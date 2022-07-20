Казанец лишился авто за долги по коммуналке в 178 тысяч рублей

Судебные приставы изъяли у жителя Казани его легковушку KIA. Причиной ареста стали почти 178 тыс. рублей долга по ЖКХ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Выяснилось, что мужичина несколько лет не платил за коммуналку. Долг накопился внушительный. Управляющая компания предлагала несколько раз должнику пути решения вопроса – реструктуризировать долг либо составить индивидуальный график платежей. Но казанец продолжил копить долги.

Иномарку должника арестовали и отправили на штрафстоянку. теперь у мужичины есть 10 дней, чтобы расплатиться по долгам, либо автомобиль будет выставлен на продажу.

