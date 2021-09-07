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Ру Тат
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7 сентября 2021  11:27
Полина Шевчук

Казанец лишился Audi за долг по алиментам свыше полумиллиона

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Казанец лишился Audi за долг по алиментам свыше полумиллиона

Житель Казани должен был выплачивать треть своих доходов на содержание двоих маленьких сыновей, а также прожиточный минимум бывшей супруге до достижения ребенком трехлетнего возраста. Однако мужчина материальной помощи детям не оказывал. Долг казанца по алиментам превысил полмиллиона рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Судебные приставы арестовали счета должника, а также вынесли запрет на регистрацию автомобиля Audi, который принадлежит казанцу. Иномарку нашли и арестовали. Теперь у алиментщика есть 10 дней, чтобы погасить долг. В противном случае иномарку продадут, а средства пойдут на погашение задолженности.

«С начала года за неуплату алиментов судебные приставы арестовали более 1,4 тысяч единиц имущества. Всего в результате применения комплекса мер принудительного исполнения судебные приставы Татарстана взыскали с должников почти 340 млн рублей долгов по алиментам», – уточнила Лилия Халимова.
 

 

#судебные приставы #алиментщики #долг по алиментам
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