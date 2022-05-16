Казанец лишился 440 тыс. рублей, пытаясь заказать путану через интернет

В полицию обратился 36-летний житель Казани. Юноша рассказал, что хотел через интернет заказать проститутку. Спутницу на вечер выбирал через сайт интим-услуг.

Выбрав девушку, мужчина узнал, что требуется предоплата. Тогда он отказался от услуги. Однако, как сообщает пресс-служба УМВД России по Набережным Челнам, на следующий день казанцу позвонили якобы владельцы сайта и сообщили, что из-за отмены произошел сбой в системе. Чтобы ее устранить требовалось заплатить 10 тыс. рублей. Деньги казанец перевел на указанные реквизиты. После этого под различными предлогами у «клиента» выманили более 440 тыс. рублей.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Казанец вспомнил, что у администраторов, которые ему звонили, был явный кавказский акцент.

Стражи порядка выяснили, что звонки казанцу поступили из Москвы и Волгоградской области.