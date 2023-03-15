Казанец лишился 266 тысяч, спасая якобы попавшую в ДТП дочку

В полицию обратился житель Казани. Он сообщил, что стал жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Со слов мужчин стало известно, что в начале марта ему на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что якобы его дочка стала виновницей серьезного ДТП. Для помощи родственницы нужно было передать деньги.

Казанец согласился и передал приехавшему курьеру 266 тыс. рублей. Только потом он позвонил дочери и узнал, что она не попадала в ДТП. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».