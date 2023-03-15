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Новости Татарстана и Казани
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Казанец лишился 266 тысяч, спасая якобы попавшую в ДТП дочку
В полицию обратился житель Казани. Он сообщил, что стал жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Со слов мужчин стало известно, что в начале марта ему на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что якобы его дочка стала виновницей серьезного ДТП. Для помощи родственницы нужно было передать деньги.
Казанец согласился и передал приехавшему курьеру 266 тыс. рублей. Только потом он позвонил дочери и узнал, что она не попадала в ДТП. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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