Руc Тат
16+
Происшествия 22 ноября 2025 12:40

Казанец, который пытался зарезать своего дядю во время ссоры, пойдет под суд

В Казани 22-летний местный житель пойдет под суд за попытку убить своего родного дядю во время ссоры.

По версии следствия, в сентябре мужчина пришел в гости к своему 55-летнему дяде.

Мужчины выпивали и в какой-то момент начали ссориться. Конфликт перерос в драку, казанец нанес родственнику множественные удары ножом.

К счастью, потерпевший смог запереться от племянника на кухне, а его подруга вызвала на место сотрудников экстренных служб.

В результате казанца задержали, а его дядю доставили в больницу. Уголовное дело направлено в суд.

