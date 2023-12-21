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Происшествия 21 декабря 2023 15:37

Казанец, который обворовал мечеть в Приволжском районе, предстанет перед судом

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 23-летнего местного жителя. Парня обвиняют в совершении серии краж из мечети, сообщают в пресс-службе Прокуратуры РТ.

По версии следствия, казанец неоднократно незаконно проникал на территорию мечети, расположенной в Приволжском районе и похищал денежные средства. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей

Свою вину парень признал полностью, в содеянном раскаялся и пообещал возместить ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.

#кража
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