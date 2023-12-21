Казанец, который обворовал мечеть в Приволжском районе, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 23-летнего местного жителя. Парня обвиняют в совершении серии краж из мечети, сообщают в пресс-службе Прокуратуры РТ.

По версии следствия, казанец неоднократно незаконно проникал на территорию мечети, расположенной в Приволжском районе и похищал денежные средства. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей

Свою вину парень признал полностью, в содеянном раскаялся и пообещал возместить ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.