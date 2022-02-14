Казанец Камиль Минкин стал чемпионом международной бойцовской лиги ТАТФАЙТ по киокусинкай

Казанский боец Камиль Минкин стал победителем международной лиги ТАТФАЙТ по киокусинкай. Соревнования проходили 13 февраля в Нижнекамске в Спортивном комплексе «Дружба» в рамках 15-го по счету Фестиваля боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Мероприятие организовали нижнекамское отделение Российского союза боевых искусств и международная профессиональная бойцовская лига «ТАТФАЙТ» при поддержке спортивного клуба «Нефтехимик».

Гости и любители боевых искусств увидели 10 ярких бескомпромиссных поединка по различным видам контактных единоборств: киокусинкай, грэпплинг, тайский бокс и ММА.

Гран-при по киокусинкай выиграл спортсмен из Казани Артур Сиразетдинов. В остальных рейтинговых боях в своих категориях победителями стали:

Киокусинкай – Юрий Морозов (Пенза),

ММА – Адель Сагдеев (Верхний Услон),

Тайский бокс – Данила Смилка (Нижнекамск),

Грэпплинг «ноу ги» – Тимур Доронин (Казань),

Грэпплинг «ги» – Азат Сабитов (Казань).

В свою очередь, чемпионом международной лиги ТАТФАЙТ по киокусинкай стал казанский боец Камиль Минкин, одолевший в финале новосибирца Бориса Сероваткина.

Победители мероприятия стали обладателями кубков, медалей и денежных призов.