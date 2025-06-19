Казанец избил мужчину возле подъезда на Чуйкова, полиция начала проверку

В Казани правоохранительные органы начали проверку после жестокого избиения мужчины возле подъезда на улице Маршала Чуйкова. Момент избиения попал на камеру домофона.

Сперва молодой человек нанес один удар мужчине, который лежал на скамейке, после чего скрылся из виду за ближайшими кустарниками. Однако, заметив, что потерпевший поднялся и сел, парень вернулся и начал сильно избивать его.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани.