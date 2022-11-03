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Происшествия
3 ноября 2022  10:35
Полина Шевчук

Казанец использовал землю под ферму как посадочную площадку для гироплана

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В Казани суд удовлетворил иск Татарского транспортного прокурора о прекращении деятельности посадочной площадки, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Было установлено, что житель Казани устроил на участке земли, предназначенном для фермы, посадку для гироплана. Стоит отметить, что площадка в органах Росавиации в установленном законом порядке не зарегистрирована.

Незаконная посадочная площадка создавала угрозу безопасности полетов и могла повлечь авиационные происшествия, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Прокуратура подала иск с требованием ликвидировать нарушения. Иск был удовлетворен.

 

#Татарская транспортная прокуратура
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