Казанец использовал землю под ферму как посадочную площадку для гироплана

В Казани суд удовлетворил иск Татарского транспортного прокурора о прекращении деятельности посадочной площадки, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Было установлено, что житель Казани устроил на участке земли, предназначенном для фермы, посадку для гироплана. Стоит отметить, что площадка в органах Росавиации в установленном законом порядке не зарегистрирована.

Незаконная посадочная площадка создавала угрозу безопасности полетов и могла повлечь авиационные происшествия, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Прокуратура подала иск с требованием ликвидировать нарушения. Иск был удовлетворен.