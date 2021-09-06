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6 сентября 2021  15:51

Казанец Ирек Ризаев стал пятикратным чемпионом России по BMX-фристайлу

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Казанец Ирек Ризаев стал пятикратным чемпионом России по BMX-фристайлу
Ирек Ризаев (в центре)
Фото: instagram.com/irekrizaev

Казанский спортсмен Ирек Ризаев стал победителем чемпионата России по BMX-фристайлу, который прошел в столице Татарстана в экстрим-парке «Урам».

Это пятое золото татарстанского BMX-райдера на внутренней арене, который выиграл чемпионат с хорошим отрывом от конкурентов (95 очков). Второе место занял Роман Гилимзянов из Московской области (87 очков). Третье место в финале у Александра Никулина из Самары (86 очков).

«Теперь пятикратный Чемпион России. Это был самый необычный чемпионат, два дня мы не могли его провести из-за дождя и ветра и в итоге единственный выход был провести его в квотере, где ветер останавливала стена», – прокомментировал Ризаев итоги чемпионата на своей странице в сети Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Еще один казанец – Джамиль Ахметзянов занял 4-е место (85 очков).

В женском финале первенствовала Екатерина Круглова из Самарской области (70 очков). Серебро у Елены Малышевой из Московской области (60 очков), а бронза – у Дарьи Набатовой из Самарской области (59 очков).

#ирек ризаев #bmx-фристайл
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