Казанец Ирек Ризаев стал победителем соревнований по BMX-фристайлу в Москве

Ирек Ризаев (в центре)

Фото: instagram.com/irekrizaev

Казанский спортсмен Ирек Ризаев выиграл соревнования по BMX-фристайлу в рампе со спайном, которые прошли в Москве во время проведения экстрим-фестиваля JetRush в арт-кластере «Красный октябрь».

Второе место занял Максим Новоселов, а бронза досталась Никите Исакову.

«Это был довольно интересный коммерческий старт с приглашенными райдерами. Всего было порядка 15-ти участников. Соревнования не имели официального статуса – они прошли в рамках экстрим-фестиваля JetRush. Но несмотря на это, уровень спортсменов был довольно приличный и мне было приятно поучаствовать в этом мероприятии», – рассказал Ризаев в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Следующим стартом для казанского спортсмена станет участие в чемпионате Европы по BMX-фристайлу, который планируется провести в Москве в середине ноября этого года.