В олимпийскую сборную России вошли хоккеисты «Ак Барса» и «Нефтехимика»

Сегодня тренерский штаб олимпийской сборной России объявил состав команды для участия в Кубке Германии. В их числе оказались игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика». Список команды опубликовала пресс-служба ФХР.

Поборются за Кубок Германии голкипер казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов и нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Данила Попов. Соревнования пройдут в период с 11 по 14 ноября.

Добавим, что наставнику олимпийской сборной России Игорю Ларионову в роли тренера вратарей помогает Николай Хабибулин, игравший в «Ак Барсе» в локаутном для НХЛ сезоне 2004-2005 гг.