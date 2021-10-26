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Ру Тат
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26 октября 2021  18:58
Cергей Гаврилов

В олимпийскую сборную России вошли хоккеисты «Ак Барса» и «Нефтехимика»

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Сегодня тренерский штаб олимпийской сборной России объявил состав команды для участия в Кубке Германии. В их числе оказались игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика». Список команды опубликовала пресс-служба ФХР.

Поборются за Кубок Германии голкипер казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов и нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Данила Попов. Соревнования пройдут в период с 11 по 14 ноября.

Добавим, что наставнику олимпийской сборной России Игорю Ларионову в роли тренера вратарей помогает Николай Хабибулин, игравший в «Ак Барсе» в локаутном для НХЛ сезоне 2004-2005 гг.

#нефтехимик #ак барс
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