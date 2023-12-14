Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанец Гуидо Гуэррини занял второе место чемпионата мира FIA по эко-ралли
Житель Казани итальянского происхождения Гуидо Гуэррини занял второе место на чемпионате мира FIA EcoRally Cup среди электрических и водородных автомобилей. От лидера — экипажа из Чехии — его от отделило всего одно очко, сообщает Минспорт Татарстана.
Казанец выступал вместе с польским штурманом Артуром Прусаком. В столице Татарстана Гуэррини живет с 2016 года, а в чемпионате FIA участвует с 2008 года.
По данным ведомства, в течение 2023 года он выиграл две гонки в Швеции и Доломитовых Альпах и стал вторым в Монте-Карло. В планах спортсмена — участие в «Дакаре». Подготовка к международному ралли-рейду началась сразу по окончании сезона.
Фото: Минспорт Татарстана
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт