Казанец Гуидо Гуэррини занял второе место чемпионата мира FIA по эко-ралли

Житель Казани итальянского происхождения Гуидо Гуэррини занял второе место на чемпионате мира FIA EcoRally Cup среди электрических и водородных автомобилей. От лидера — экипажа из Чехии — его от отделило всего одно очко, сообщает Минспорт Татарстана.

Казанец выступал вместе с польским штурманом Артуром Прусаком. В столице Татарстана Гуэррини живет с 2016 года, а в чемпионате FIA участвует с 2008 года.

По данным ведомства, в течение 2023 года он выиграл две гонки в Швеции и Доломитовых Альпах и стал вторым в Монте-Карло. В планах спортсмена — участие в «Дакаре». Подготовка к международному ралли-рейду началась сразу по окончании сезона.

Фото: Минспорт Татарстана