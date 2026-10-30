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Происшествия 30 октября 2026 15:25

Казанец госпитализирован после того, как его сбила иномарка на Бутлерова

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О том, что на улице Бутлерова в Казани сбили пешехода, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, мужчина после случившегося лежал на дороге без сознания.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, 39-летний мужчина не дошел всего 5 метров до пешеходного перехода и решил перебежать дорогу в не предназначенном для этого месте, после чего его сбила Evolute.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в ГКБ №7.

#гаи #сбили мужчину
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