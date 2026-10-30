Казанец госпитализирован после того, как его сбила иномарка на Бутлерова

О том, что на улице Бутлерова в Казани сбили пешехода, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, мужчина после случившегося лежал на дороге без сознания.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, 39-летний мужчина не дошел всего 5 метров до пешеходного перехода и решил перебежать дорогу в не предназначенном для этого месте, после чего его сбила Evolute.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в ГКБ №7.