Казанец Егор Уланов рекомендован к поступлению в ГИТИС по итогам прослушиваний

Не выезжая за пределы места жительства, в режиме онлайн-прослушивания свои силы на творческих испытаниях в ГИТИС смогли попробовать 37 татарстанских старшеклассников и выпускников. В результате преимущество при поступлении в крупнейший театральный вуз страны​ получил успешно прошедший первое испытание казанец Егор Уланов.

Онлайн-приемная ГИТИС — это часть благотворительного проекта «Поколение М», организованная с целью создания равных условий для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты родителей на поездку ребенка на первый тур прослушивания в Москву. Такой возможностью воспользовались около 200 талантливых подростков из республик и регионов Поволжья.

«На первом туре идет очень большой отсев, а онлайн-прослушивание позволяет ощутимо сэкономить на поездке и проживании ребят в столице. Хотя традиционно на второй этап прошел небольшой процент заявившихся, приятно порадовал высокий культурный уровень поволжских участников», — отметила Екатерина Георгиевна Николаева, старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа, проводившая прослушивания в онлайн-приемной театрального вуза.

По итогам прослушивания к участию во втором этапе испытаний в ГИТИС в Москве в числе 16 поволжских победителей был рекомендован и Егор Уланов из Казани. Хотя сейчас он учится на юриста, Егор признался, что готов идти за мечтой, и своим талантом смог произвести впечатление на педагога.

«Татарстан в этом году был активнее: среди решивших попробовать свои силы участников большая часть представляла наш регион. Возможностями проекта „Поколение М“ и цифровых технологий нашей компании смогли воспользоваться дети из разных уголков республики. В перечне городов не только Казань и Набережные Челны, но и Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь, Менделеевск, Елабуга, Агрыз, Азнакаево», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Талантливые татарстанцы, которые пропустили онлайн-прослушивания, имеют возможность принять участие в​ онлайн-конкурсе​ проекта «Поколение М», который выступает базой для прохождения первого тура творческих прослушиваний. Для этого участникам от 15 до 18 лет необходимо до 31 мая 2022 года снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении, а запись загрузить на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео и авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний на выбранный факультет и предложено очное участие сразу во втором туре. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от сотовой компании поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.