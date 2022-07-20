Казанец едва не зарезал нетрезвого приятеля за флирт с его мамой

Накануне в отдел полиции «Гвардейский» поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Сибирскому тракту требуется помощь мужчине, которого ранили в плечо.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, полицейские установили, что 39-летний мужчина с 53-летнем приятелем устроили посиделки в одном из заведений по улице Халитова. После младший из мужчин пригласил друга к себе домой, где они продолжили застолье. В этот момент в квартире была мама хозяина жилища. Гость стал оказывать ей знаки внимания, чем разозлил приятеля. Во время потасовки мужчина ударил ножом гостя в плечо.

Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего – в полицию.

