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Происшествия
6 сентября 2022  12:19
Полина Шевчук

Казанец едва не лишился внедорожника BMW за 150 тысяч рублей долга по налогам

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Казанец едва не лишился внедорожника BMW за 150 тысяч рублей долга по налогам
фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В районном отделе судебных приставов в Казани было возбуждено исполнительное производство на местного жителя, который задолжал 150 тыс. рублей по налогам, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Неплательщик не собирался оплачивать долги. Тогда приставы выяснили, что у должника в собственности есть внедорожник BMW X5. Они выехали по месту жительства казанца и обнаружили иномарку у дома. Пристав сделал опись имущества, арестовал авто и поместил его на штрафстоянку.

Эта мера вынудила казанца полностью погасить задолженность, после чего автомобиль был возвращен владельцу.
 

#долги по налогам #уфссп россии по рт
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