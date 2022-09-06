Казанец едва не лишился внедорожника BMW за 150 тысяч рублей долга по налогам

фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В районном отделе судебных приставов в Казани было возбуждено исполнительное производство на местного жителя, который задолжал 150 тыс. рублей по налогам, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Неплательщик не собирался оплачивать долги. Тогда приставы выяснили, что у должника в собственности есть внедорожник BMW X5. Они выехали по месту жительства казанца и обнаружили иномарку у дома. Пристав сделал опись имущества, арестовал авто и поместил его на штрафстоянку.

Эта мера вынудила казанца полностью погасить задолженность, после чего автомобиль был возвращен владельцу.

