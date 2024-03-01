Казанец едва не лишился Toyota Land Cruiser за долг по штрафам в 13 тысяч рублей

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Житель Казани чуть не лишился автомобиля Toyota Land Cruiser из-за долгов. Мужчина накопил долг по штрафам ГИБДД – 13 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Судебные приставы вычислили должника во время совместного рейда с автоинспекторами. За неоплаченный долг владельцу иномарки грозил арест автомобиля. Чтобы не допустить применения принудительных мер, мужчина оплатил на месте все штрафы, тем самым сохранил свой автомобиль от изъятия и эвакуации на штрафстоянку.

Приставы напоминают, что несвоевременная оплата долга может повлечь за собой дополнительные расходы.