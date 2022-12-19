Казанец делал в подвале вино и чачу и продавал под видом спиртного из другого региона

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что житель Казани организовал в подвале жилого многоквартирного дома подпольный цех, в котором делал вино, коньячную продукцию и виноградную водку.

Как стало известно «Татар-информу», он продавал изготовленный алкоголь под видом ввезенного из другого региона. При этом мужчина продавал спиртное только постоянно сложившимся клиентам. Один из них – житель Нижнекамска – был задержал после очередной покупки алкоголя с признаками подделки.

Всего из подпольного цеха в подвале было изъято около двух тонн алкоголя. Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.