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Ру Тат
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Происшествия
19 декабря 2022  12:02
Павел Климчак

Казанец делал в подвале вино и чачу и продавал под видом спиртного из другого региона

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что житель Казани организовал в подвале жилого многоквартирного дома подпольный цех, в котором делал вино, коньячную продукцию и виноградную водку. 

Как стало известно «Татар-информу», он продавал изготовленный алкоголь под видом ввезенного из другого региона. При этом мужчина продавал спиртное только постоянно сложившимся клиентам. Один из них – житель Нижнекамска – был задержал после очередной покупки алкоголя с признаками подделки.

Всего из подпольного цеха в подвале было изъято около двух тонн алкоголя. Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#алкоголь
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