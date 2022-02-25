Казанец делал в лесу закладки с фальшивыми пятитысячными купюрами, а после сбывал их

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 35-летнего казанца. Мужчину подозревают в сбыте фальшивых купюр на территории республики, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские выяснили, что мужчина приобретал фальшивки через интернет, забирал в Москве, а после делал закладки в различных районах Казани. Клиентам он сообщал о месте тайников.

Всего у казанца изъяли 13 пятитысячных поддельных купюр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

На время следствия казанец будет под домашним арестом.