Казанец бросался кирпичами в прохожих с крыши бизнес-центра на Вишневского

Накануне вечером жители Казани заметили мужчину на крыше одного из бизнес-центров на улице Вишневского – он бросался кирпичами в проходящих мимо людей и проезжающие машины.

Фото: очевидцы

На место быстро прибыли медики и полицейские. Один из кирпичей мужчина запустил в патрульный автомобиль сотрудников полиции.

К нему на крышу решили отправить его друга на переговоры, после чего мужчина спустился с крыши и сдался полиции. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.

Фото: очевидцы

«На мужчину составили административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство», – рассказали агентству в пресс-службе УМВД России по Казани.