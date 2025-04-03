Казанцы завоевали медали в международных соревнованиях по кекусинкай «Кубок Наций»

9 марта в Москве во дворце Ирины Винер состоялись международные соревнования по кекусинкай «Кубок Наций», в которых приняли участие более 1700 спортсменов из 26 стран. Турнир собрал представителей всех ведущих федераций кекусинкай, включая Шин, Ико, ИФК и Кан.

Спортсмены из Казани, представлявшие Татарстан, показали отличные результаты, завоевав множество наград, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

В категории юниоров 16-17 лет до 70 кг Хамза Ясавиев занял второе место и выполнил норматив Мастера спорта России под руководством тренера Б.Н. Смирнова.

В категории 14-15 лет до 50 кг победил Кирилл Азизов, который тренируется у Э. Файзуллина. Также на высшую ступень пьедестала поднялся Данияр Зайнуллин, который соревновался в категории 12-13 лет до 40 кг под наставничеством Б. Смирнова. Еще один спортсмен, Исмаилов Арслан, завоевал первое место в категории 10-11 лет до 30 кг, также работая с тренером Б. Смирновым.

Третьи места в турнире заняли Нурмухаммед Гафиятуллин (12-13 лет до 35 кг), Илья Дербенёв (10-11 лет до 45 кг) и Марк Таварнов (10-11 лет до 30 кг), который также удостоился бронзы.

Кроме того, Данияр Мусин, тренируемый З. Гибадуллиным, занял второе место в категории 10-11 лет до 35 кг. Мурат Фахрутдинов, также под руководством Гибадуллина, завоевал бронзу в категории 8-9 лет до 40 кг.

Соревнования были приурочены к Году защитника Отечества и проводились в рамках Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки спортсменов Татарстана и их тренеров, а также свидетельствуют о мастерстве и стремлении к победам на международных соревнованиях.