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Казанцы засняли потоп на проезжей части по ул.Кутуя – аварию устранят за неделю
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Аварию на водопроводе, произошедшую на участке от ул. Аделя Кутуя, д.7 до Красной Позиции, д.15., ликвидируют ориентировочно в течение недели. Об этом заявили в мэрии Казани в ответ на публикации жителей.
2 сентября жительница Казани засняла «потоп» — воду, текущую по проезжей части рядом с д.15 по ул.Красной Позиции.
«Аварию ликвидируют, ориентировочно, в течение недели», — прокомментировали в исполкоме.
Видео: соцсети
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