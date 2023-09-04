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Общество 4 сентября 2023 15:39

Казанцы засняли потоп на проезжей части по ул.Кутуя – аварию устранят за неделю

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Аварию на водопроводе, произошедшую на участке от ул. Аделя Кутуя, д.7 до Красной Позиции, д.15., ликвидируют ориентировочно в течение недели. Об этом заявили в мэрии Казани в ответ на публикации жителей.

2 сентября жительница Казани засняла «потоп» — воду, текущую по проезжей части рядом с д.15 по ул.Красной Позиции.

«Аварию ликвидируют, ориентировочно, в течение недели», — прокомментировали в исполкоме.

Видео: соцсети

#мэрия казани #потоп
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