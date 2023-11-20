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Руc Тат
Происшествия 20 ноября 2023 14:22

Казанцы засняли, как на Фучика дорога из-за коммунальной аварии превратилась в море

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Из-за коммунальной аварии на улице Фучика в районе остановки «10-й микрорайон» затопило дорогу. Впечатляющие кадры столичного потопа публикуют в соцсетях и Telegram-каналах.

«Машины плывут по Фучика», – пишут пользователи.

Фото: Соцсети

В свою очередь в «Водоканале» отметили, что в настоящее время на месте работают специалисты и устраняют последствия.

«Бригада выясняет причину прорыва», – сообщила диспетчер.

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