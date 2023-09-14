Казанцы заняли третье место на международном фестивале по брейкингу в Китае

Фото: Минспорта Татарстана

Сборная России по брейкингу, в которую вошли казанцы Назип Миникаев и Руслан Файзрахманов, взяла бронзу на международном фестивале Kaohsiung Respect Culture Breaking International Championships в КНР, сообщпресс-служба Минспорта Татарстана.

Мероприятие, в том числе тренировочные сборы, продолжалось с 3 по 10 сентября. Российская сборная — команда FDSARR TEAM — стала призером в формате 4×4. Помимо татарстанцев, в российскую сборную вошли представитель Москвы и Ростовской области.