Казанцы жалуются на сбой при оплате муниципальных парковок

Жители Казани жалуются на сбой при оплате муниципальных парковок. Как пишут водители в группе «Казанский паркинг», оплатить парковку невозможно ни через приложение Горпарковки, ни через сайт, рекомендованный госорганизацией.

«СМС не отправляются, в приложении ошибка, сайт не доступен, машину не могу переставить. Спасибо за будущий штраф», - пишет одна из пользователей.

Судя по опубликованным фотографиям, водителям «выскакивает» либо надпись об «отсутствии интернет подключения», либо о том, что «подключение не защищено».

Ранее в группе «Казанского паркинга» сообщали, что после обновления до актуальной версии Горпарковок данное приложение может работать не стабильно. В госорганизации рекомендовали водителям пользоваться данной версией приложения по ссылке или в телеграм канале.