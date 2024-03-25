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Казанцы жалуются на сбой при оплате муниципальных парковок
Жители Казани жалуются на сбой при оплате муниципальных парковок. Как пишут водители в группе «Казанский паркинг», оплатить парковку невозможно ни через приложение Горпарковки, ни через сайт, рекомендованный госорганизацией.
«СМС не отправляются, в приложении ошибка, сайт не доступен, машину не могу переставить. Спасибо за будущий штраф», - пишет одна из пользователей.
Судя по опубликованным фотографиям, водителям «выскакивает» либо надпись об «отсутствии интернет подключения», либо о том, что «подключение не защищено».
Ранее в группе «Казанского паркинга» сообщали, что после обновления до актуальной версии Горпарковок данное приложение может работать не стабильно. В госорганизации рекомендовали водителям пользоваться данной версией приложения по ссылке или в телеграм канале.
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