Казанцы жалуются на плохую уборку снега

Жители Казани жалуются на плохую уборку снега. Так, если центральные улицы коммунальные службы успели почистить, то дворы и магистрали еще утопают в сугробах.

Как следствие, весь город стоит в пробках не только утром, но и днем. При этом местами уровень заторов достигает максимальных баллов. Синоптики же прогнозируют месячную норму осадков в ближайшие дни, поэтому жители обеспокоены тем, что коммунальщики еще не разгребли первый снег.

В свою очередь, как сообщает корреспондент ТНВ, снегоплавильные пункты работают в особом режиме. Так, на одну из станций в Кировском районе Казани большегрузы заезжали каждые несколько минут.