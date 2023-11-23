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Новости Татарстана и Казани
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Казанцы жалуются на плохую уборку снега
Жители Казани жалуются на плохую уборку снега. Так, если центральные улицы коммунальные службы успели почистить, то дворы и магистрали еще утопают в сугробах.
Как следствие, весь город стоит в пробках не только утром, но и днем. При этом местами уровень заторов достигает максимальных баллов. Синоптики же прогнозируют месячную норму осадков в ближайшие дни, поэтому жители обеспокоены тем, что коммунальщики еще не разгребли первый снег.
В свою очередь, как сообщает корреспондент ТНВ, снегоплавильные пункты работают в особом режиме. Так, на одну из станций в Кировском районе Казани большегрузы заезжали каждые несколько минут.
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