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Казанцы жалуются на отсутствие спецмест для езды на электросамокатах
Жители Казани жалуются на нехватку парковочных мест для электросамокатов. Не хватает горожанам и мест для катания, пишет ГТРК Татарстан.
Причем, по словам местных жителей, из-за вышеозвученных проблем и происходят ДТП. Напомним, что только за 2023-й в авариях с участием электросамокатов пострадали 35 человек, в том числе 12 детей. При том что в специализированных местах с соответствующей разметкой «самокатчики» бы никому не мешали, считают казанцы.
Как ответили в Дирекции парков, полностью запрещать электросамокаты точно не будут. Пока что работают над тем, чтобы автоматически ограничивать скорость на устройствах при проезде по паркам.
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