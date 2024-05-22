Казанцы жалуются на опасную детскую площадку на Волгоградской

Казанцы жалуются на качество детской площадки во дворе дома 22 на Волгоградской. По словам местных жителей, играть там не безопасно, пишет ГТРК Татарстан.

Так, на площадке сломаны качели, лавки, горка. Разваливающиеся конструкции пугают родителей – в любой момент это все может свалиться на детей. Один из жителей дома подчеркнул, что здесь очень давно не делали ремонт. Также некоторые из жильцов хотели бы, чтобы у них во дворе появилась карусель.

Ответственность за ту площадку несет управляющая компания «Уютный дом». Там о жалобах жителей знают, но на 2024 год двор на Волгоградской не попал в программу «Наш двор».

Причем сотрудник управляющей компании «Уютный дом» Елена Аристова подчеркнула, что приоритетом благоустройств дворов по программе «Наш двор» в основном является восстановление асфальта, то есть в программу включили те дома, где асфальт совсем плохой. Во дворе же на Волгоградской асфальт ремонтировали несколько лет назад, поэтому на 24 год данный двор не вошел в программу, объяснила сотрудник.

Детская площадка не отвечает требованиям безопасности. Юристы советуют в таких случаях составить акт со всеми претензиями на имя руководителя управляющей компании. В случае отказа – обращаться напрямую в государственную жилищную инспекцию.