Казанцы жалуются на гибель деревьев из-за жары – власти города назвали ответственного

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Жители Казани в соцсетях пожаловались на гибель деревьев – многие из них засохли в период аномальной жары из-за недостаточного полива. В мэрии города горожан заверили, что деревья поливаются регулярно, а также сообщили, что за некоторые насаждения отвечают организации-балансосодержатели, на которые при желании можно пожаловаться.

В числе засохших деревьев – молодые насаждения в районе станции Лагерная. Как сообщили жители города, за весь июнь их ни разу не поливали.

«Уходом занимаются организации-балансодержатели зеленых насаждений, высаженных в рамках компенсационной посадки в течение трех лет с момента восстановления зеленых насаждений», – ответили на это представители администрации.

Жителям посоветовали оставлять заявки по конкретным участкам с пострадавшими деревьями в системе «Народный контроль».

Кроме того, мэрия опровергла мнение о том, что во дворах деревья засыхают из-за того, что раньше их поливали бесплатно, а сейчас возложили оплату этой услуги на жильцов, включив в общедомовые нужды. Жители всегда платили за коммунальные услуги на содержание общедомового имущества. Однако если дом оборудован общедомовым прибором учета коммунального ресурса, то можно самим выбрать способ расчета расходов по фактическому потреблению – по счетчикам.