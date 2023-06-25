news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 25 июня 2023 19:02

Казанцы забрали трех собак и пожертвовали приютам 150 кг корма на акции «Лапа дружбы»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Во время акции «Лапа дружбы», прошедшей сегодня в парке «Крылья Советов», казанцы забрали домой трех собак из приюта. Итогами мероприятия в своем телеграм-канале поделилась Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Кроме того, участники акции пожертвовали 150 кг корма, 30 упаковок клеенок и 30 кг наполнителя для подопечных приютов для бездомных животных.

#благотворительная акция #приют для бездомных животных
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное