Казанцы забрали трех собак и пожертвовали приютам 150 кг корма на акции «Лапа дружбы»

Во время акции «Лапа дружбы», прошедшей сегодня в парке «Крылья Советов», казанцы забрали домой трех собак из приюта. Итогами мероприятия в своем телеграм-канале поделилась Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Кроме того, участники акции пожертвовали 150 кг корма, 30 упаковок клеенок и 30 кг наполнителя для подопечных приютов для бездомных животных.