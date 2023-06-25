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Казанцы забрали трех собак и пожертвовали приютам 150 кг корма на акции «Лапа дружбы»
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Во время акции «Лапа дружбы», прошедшей сегодня в парке «Крылья Советов», казанцы забрали домой трех собак из приюта. Итогами мероприятия в своем телеграм-канале поделилась Дирекция парков и скверов столицы РТ.
Кроме того, участники акции пожертвовали 150 кг корма, 30 упаковок клеенок и 30 кг наполнителя для подопечных приютов для бездомных животных.
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