Казанцы забрали еще трех собак из приюта после акции «Лапа дружбы»

фото: архив / «Татар-информ»

Сегодня в Казани вновь состоялась акция «Лапа дружбы». Несмотря на непогоду, в Горкинско-Ометьевском лесу собралось множество жителей и гостей города, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

За несколько часов участники принесли 40 кг корма, лекарства и необходимые предметы для приюта, а также подарили дом трем его подопечным.

Помимо знакомства с животными, участники акции могли обменяться аммуницией, игрушками и лакомствами для домашних любимцев на «собачьем свопе», послушать лекцию кинолога о прогулках с животными, а также их адаптации после приюта.

С начала года казанцы забрали из «Зооцентра» уже более 230 собак, 20 из которых были пристроены во время акций «Лапа дружбы».