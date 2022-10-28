Казанцы за полгода забрали из приюта более сотни щенков

Фото: пресс-служба мэрии Казани

За полгода жители Казани забрали из городского приюта «Зооцентр» более сотни щенков. Еще 104 малыша продолжают жить в собачьем «детсаду» на территории приюта – отапливаемом корпусе, который получил название «Щенячий патруль».

Самыми маленькими питомцами за все это время стали щенята, которым было всего три дня, сейчас они уже подросли – им две недели. Самым взрослым обитателям «детсада» 4,5 месяца. Ежедневно за ними следит один постоянный сотрудник, которому в течение недели помогают от 5 до 7 волонтеров.

«На данный момент у нас живут 104 щенка и 4 собаки, которые находятся со своими детьми. Кроме того, у нас продолжает жить собака, щенят которой мы уже раздали», – цитирует портал мэрии Казани Светлану Ким, руководителя корпуса для щенков.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Посмотреть на щенков и выбрать для себя друга можно по адресу: ул.Новосельская 70, корпус 2, для посетителей он открыт в будние дни с 9.00 до 15.00 и в выходные с 9.00 до 13.00. Здесь же принимаются необходимые приюту игрушки, металлические миски, картон, ветошь, моющие средства для посуды и полов. Уточнить подробности можно по телефону: +7(919)620-95-88.