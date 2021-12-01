Казанцы за новогодние праздники в среднем планируют потратить 18,4 тыс. рублей

Новогодний бюджет россиян превысил доковидный уровень. Во время праздников больше всего планируют потратиться в Москве и Санкт-Петербурге, Казань занимает седьмую строчку рейтинга. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Superjob.ru.

«Среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тыс. руб. на одного человека без учета подарков. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда», — сказано в сообщении.

По сравнению с прошлым годом наиболее значительно бюджет новогодних каникул вырос в Воронеже (на 2,2 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (на 1,6 тыс. руб.) и Казани (на 0,9 тыс. руб.). Жители столицы Татарстана планируют в среднем потратить 18,4 тыс. рублей на новогодние праздники и каникулы. Если же сравнивать с 2019 годом, то доковидный уровень новогоднего бюджета сегодня выше на 400 рублей.