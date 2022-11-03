Казанцы высадят сосны на месте будущего парка «Савиновский»

6 ноября в Казани пройдет экологическая акция по высадке сосен на месте будущего парка «Савиновский», принять участие в которой примут местные жители, экоактивисты, а также студенты и представители общественных организаций. Присоединиться к ним могут все желающие.

Горожан призывают тепло одеться и взять с собой дождевик или зонтик на случай дождя. Весь необходимый инвентарь активистам выдадут на месте, сообщается в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.

Начало акции – в 11.30, встретятся участники около шлагбаума на перекрестке улиц Гаврилова и Чуйкова.

Напомним, «Савиновский» станет одним из 12 парков Стратегии развития Казанки. Он раскинется на целых 92 гектара. При его создании планируется применить бережные проектные решения, способствующие комфортному существованию проживающих здесь птиц и краснокнижных растений, растущих вдоль берега реки.

