Казанцы выкладывают в соцсетях фото с уточками, гуляющими по сырым улицам

В социальных сетях казанцы выкладывают фото с утками, которые прилетели с юга и теперь гуляют по улицам столицы Татарстана. В частности, нескольких уток успели заметить на улице Абсалямова.

Фото: соцсети

Примечательно, что крылатых в последнее время все чаще видят на тротуарах и дорогах Казани и других городов республики. Некоторые автомобилисты жалуются, что утки часто внезапно выбегают на дорогу.

Помимо уток, некоторые жители столицы успели снять на видео, как обратно из теплых краев возвращается стая гусей. Этих птиц, по словам автора публикации, заметили над одним из жилых комплексов под Казанью.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что жители Казани выкладывают в соцсетях фото с прилетевшими с зимовки птицами. А сегодня челнинцы поделились на своих страницах видео, как по улицам города бегают зайцы.