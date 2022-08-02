Казанцы выбрали имя для дальневосточного лесного кота из городского зоопарка

Казанцы назвали кота, поселившегося в зооботсаду, Тихоном. За это имя проголосовало наибольшее количество жителей города в соцсетях.

Всего горожане предложили 277 вариантов имен, сообщает пресс-служба городской мэрии. Имя Тихон коту подходит – как рассказали в зоопарке, оно соответствует характеру животного, которое с первых дней побаивалось сотрудников и не шло на контакт. «Мы всегда ласково успокаивали его и говорили: «Тише, тише…» Это превратилось в ежедневный ритуал, к которому кот очень привык. Поэтому имя Тихон идеально совпало по всем параметрам», – рассказала заведующая отделом «Хищные» Светлана Курбашкина.

Двух жительниц Казани, предложивших имя, наградили сувенирами от зооботсада.

Напомним, новый обитатель появился на исторической территории зооботсада в мае этого года – его привезли из новосибирского зоопарка.