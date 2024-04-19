Казанцы вновь смогут бесплатно привить питомцев от бешенства

На этих выходных в поселках в четырех районах Казани пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек. Прививать их будут специалисты Государственного ветеринарного объединения города, сообщили в мэрии.

В Кировском районе 20 апреля специалисты приедут в жилые массивы Старое Аракчино (ул. Старо-Аракчинская, 32), Красная Горка (рядом с ДК по ул. Приволжской). Время приема — с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 соответственно. На следующий день с 10.00 до 12.00 прививки собакам и кошкам будут ставить в жилмассиве Игумново (ул. 2-я Аракчинская, 17).

Жители Московского района в субботу смогут вакцинировать питомцев в жилмассиве Левченко (в районе ДК «Полимер», ул. Рахимова, 29) с 10.00 до 13.00. С 13.00 до 15.00 специалисты будут вести прием по ул. Желатиновая, 12 / ул. Заводская, 9.

В Приволжском районе 20 апреля ветеринары будут работать в жилмассиве Петровский (ул. Свободы, 1). Привести питомцев на вакцинацию можно с 10.00 до 13.00. В эти же часы горожане могут подойти к пункту вакцинации в жилмассиве Кояшлы (ул. Чернопрудная, 12а).

В воскресенье ветеринары прибудут в жилмассив Мирный. С 10.00 до 12.00 они будут работать на двух точках: ул. Ново-Давликеевская, 16а; ул. Рощинская, 56. В жилом массиве Первомайский бесплатно привить питомцев можно с 12.30 до 14.00 у дома № 142/1 в Военном городке-2.

Помимо этого, акция пройдет в Дербышках. 21 апреля с 10.00 до 14.00 специалисты будут вести прием на парковке у ДК (ул. Советская, 18).