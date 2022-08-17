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Ру Тат
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Здоровье
17 августа 2022  11:27
Эвелина Киселёва

Казанцы в ТЦ «Южный» могут одновременно привиться от гриппа и Covid-19

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В прививочный пункт торгового центра «Южный» поступила вакцина против гриппа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Жители Казани в пункте вакцинации могут привиться от гриппа и новой коронавирусной инфекции, причем сделать это можно одновременно», – отметили в горздраве.

Также казанцы могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства, туда инактивированная противовирусная вакцина «Совигрипп» уже поступила.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа.

#коронавирус #грипп #прививка от гриппа
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