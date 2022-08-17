Казанцы в ТЦ «Южный» могут одновременно привиться от гриппа и Covid-19

В прививочный пункт торгового центра «Южный» поступила вакцина против гриппа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Жители Казани в пункте вакцинации могут привиться от гриппа и новой коронавирусной инфекции, причем сделать это можно одновременно», – отметили в горздраве.

Также казанцы могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства, туда инактивированная противовирусная вакцина «Совигрипп» уже поступила.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа.