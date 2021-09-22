Казанцы в соцсетях сообщают о густом черном дыме в районе аэропорта

В социальных сетях появилась информация, что на территории казанского аэропорта замечен густой черный дым.

Как сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин, этот дым связан с учениями спасательных служб, которые проходят на территории аэропорта. Ситуация находится под контролем.

Фото: © пресс-служба аэропорта

Эту информацию также подтвердили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщив, что на месте проходят учения.

Фото: © пресс-служба аэропорта

«С 11.30 на территории международного аэропорта Казань имени Габдуллы Тукая проводят учения служб аэропорта по тушению воздушного судна», – рассказали в пресс-службе министерства.