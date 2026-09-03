Казанцы в конце лета стали чаще страховать автомобили

К концу лета казанцы стали чаще оформлять страховки для автомобилей. В августе количество оформленных полисов ОСАГО оказалось на 28% выше среднегодового уровня, каско – на 18%, следует из исследования магазина приложений RuStore и Росгосстрах.

Средняя стоимость полисов также выросла: по сравнению с первым кварталом тариф по ОСАГО для аккуратных водителей увеличился на 3%, для высокорисковых – на 10%.

Начальник отдела онлайн-продвижения и цифровых продаж Росгосстраха Денис Захаров подчеркнул, что повышенный интерес связан с оживлением авторынка – жители активнее приобретают новые и подержанные автомобили, а оформление полисов онлайн становится проще.

В 2026 году количество запросов, связанных с автомобильными приложениями в RuStore, выросло вдвое. Чаще всего на мультимедийные системы скачивают «Яндекс Навигатор» и «VK Видео». Главный редактор RuStore Варвара Юмина отметила, что магазин уже установлен в каждом пятом российском автомобиле с системой на базе Android.

Рост заметен и в сегменте электромобилей и гибридов: в июне оформление ОСАГО для таких машин увеличилось на 28% по сравнению с маем, в июле – еще на 17–20%. Число запросов на каско для электромобилей в первом полугодии выросло более чем на 20% к прошлому году.