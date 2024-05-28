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Казанцы утром на несколько часов остались без света и воды
Улицы Адоратского, Чистопольская, Четаева и проспект Ямашева в Казани утром на несколько часов оставались без света и воды, стало известно из сообщений в телеграм-канале МУП «Водоканал».
Жители города рассказали, что водоснабжение прекратилось около 6 часов утра. Однако, ответили в пресс-службе предприятия, ситуация с ними не связана. Отключение либо понижение давления воды в домах произошли из-за аварии на электросети. «Данные сети на балансе МУП „Водоканал“ не состоят и предприятием не обслуживаются», — говорится в сообщении.
Как ответили на запрос «Татар-информа» в контакт-центре «Татэнерго»: «Причина отключения — „Технологическое нарушение электроснабжения по всему Ново-Савиновскому району“».
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