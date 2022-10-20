Казанцы станут свидетелями восхождения незрячего парня на Эльбрус

В Культурно-досуговом комплексе имени Ленина состоится показ фильма «Вслепую на Эльбрус». Свою режиссерскую ленту представит основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте» — незрячий рекордсмен Иван Ерхов.

Зрителям предстоит узнать историю восхождения незрячего альпиниста на самую высокую гору Европы. «Это фильм о преодолении трудностей, препятствий и преград на пути к мечте. Он доказывает, что мы ограничены лишь своими страхами. Поддержка близких, друзей и неравнодушных людей, а главное, самопреодоление — вот ключи к реализации любых целей», — убежден режиссер.

По словам Ивана Ерхова, фильм дает возможность прочувствовать мир так, как видят и чувствуют его незрячие люди. «Это сильная, жизнеутверждающая картина», — заверил он.

После показа состоится творческая встреча с создателями картины, которые расскажут о «закулисье» съемок и ответят на интересующие вопросы. Сам фильм будет сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами.

Казанской публике фильм представят 26 октября. Показ организован дирекцией «Время кино» и Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.