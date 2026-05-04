Казанцы стали реже жаловаться на безнадзорных животных

Число жалоб на безнадзорных животных в столице Татарстана снизилось на 43% за пять лет. В 2021 году было зафиксировано 6853 обращения, а по итогам 2025-го – уже 3919. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, одновременно на треть сократилось и количество укусов: с 1971 до 1433 случаев. Существенный эффект дала система обязательной регистрации собак – уже около 10,5 тыс. животных получили микрочипы и внесены в государственную базу. Из них 9541 собаку зарегистрировали в 2025 году, а еще 963 – с начала 2026-го. Эта мера позволяет быстрее возвращать потерявшихся питомцев владельцам, а также привлекать к ответственности тех, кто выбрасывает животных на улицу.

Параллельно ведется ветеринарная работа. В 2025 году почти 19 тыс. животных бесплатно привили от бешенства, еще 6786 – стерилизовали. В 2026 году процесс продолжается: уже сделано более 4,6 тыс. прививок.

Отдельное внимание уделяется пристройству животных. За год дом обрели 1187 питомцев – 610 кошек и 577 собак: новых хозяев они нашли на регулярных городских фестивалях и выставках.

Финансирование этой сферы также растет. В 2026 году на работу с животными из бюджета Татарстана направлено 42,5 млн рублей, из которых 40,6 млн пойдут на содержание собак в приюте «Зооцентр». Кроме того, действует грантовая программа «Лапа дружбы» с фондом 2,3 млн рублей: город поддерживает инициативы активистов – от зоозащиты до канистерапии для помощи детям с особенностями развития.