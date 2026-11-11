Казанцы стали чаще выбирать страны Азии для путешествий

В 2026 году спрос на бронирование отелей и апартаментов в странах Азии среди жителей Казани вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. На азиатские направления приходится 12% всех зарубежных бронирований казанских туристов. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Наиболее заметно вырос интерес к Китаю – количество бронирований в этой стране увеличилось на 26%. Спрос на размещение в Таиланде вырос на 17%, в Японии – на 6%.

В число самых популярных азиатских направлений у казанцев также входят Вьетнам, Южная Корея, Мальдивы и Малайзия.

По данным аналитиков, средняя стоимость забронированной ночи в отелях Азии на период с ноября 2026 по март 2027 года составляет 10,9 тыс. рублей. Это на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда размещение обходилось в среднем в 10,5 тыс. рублей.

Дешевле всего туристам обходится проживание в Индии – в среднем 7,4 тыс. рублей за ночь. В Таиланде этот показатель составляет 7,7 тыс. рублей, во Вьетнаме – 8,8 тыс. рублей. В Индонезии средняя стоимость достигает 9,2 тыс. рублей, в Малайзии – 9,4 тыс., в Южной Корее – 9,8 тыс., на Шри-Ланке – 9,9 тыс. рублей.

Самые высокие цены среди перечисленных направлений зафиксированы в Китае и Японии – 11,6 тыс. и 12,1 тыс. рублей за ночь соответственно.

Чаще всего жители Казани выбирают для отдыха в Азии трехзвездочные отели – на них приходится 42% бронирований. Еще 30% туристов предпочитают четырехзвездочные гостиницы, 13% – пятизвездочные. Доля двухзвездочных отелей составляет 12%, а апартаментов, вилл и бунгало – 3%.

Более половины бронирований, 57%, приходится на пары без детей. Доля путешествующих в одиночку составляет 26%, семей с детьми – 11%. Еще 7% бронирований оформляют компании из трех и более взрослых.

Эксперты связывают повышение доступности азиатских направлений в том числе с расширением авиасообщения. Так, в летнем расписании 2026 года количество прямых рейсов из России в Китай увеличилось примерно на треть и достигло 270–285 в неделю.

Из Казани летом выполнялись прямые рейсы во вьетнамский Дананг, а в зимнем сезоне запланирован запуск полетной программы на остров Фукуок. Кроме того, сохраняется прямое авиасообщение с китайскими Шанхаем и Саньей.

Расширение маршрутной сети и возможность добраться до популярных курортов без пересадок делают путешествия в страны Азии удобнее для жителей Татарстана, отмечают специалисты.