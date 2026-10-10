Казанцы стали чаще выбирать неподслащенные йогурты и прессованный творог

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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители столицы Татарстана стали чаще обращать внимание не только на вкус, но и на состав йогуртов. Изменение спроса на ЗОЖ-продукты собственных брендов в Казани за январь – сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го изучила компания «Логика молока».

Так, популярность питьевого йогурта без добавленного сахара среди казанцев увеличилась на 178% – они приобрели 254,3 тонны этого продукта. В целом по стране неподслащенный йогурт стал популярнее на 185% – россияне купили 11 900,7 тонны данной разновидности кисломолочной продукции. Наиболее выраженная динамика отмечена в Тюмени (+340%, 171,7 тонны) и Перми (+235%, 124,4 тонны).

Спрос на ложковый йогурт без добавленного сахара в Казани вырос на 59% – его жители столицы РТ приобрели 105,1 тонны. По России же он прибавил 75% – до 3921 тонны. В лидерах по темпам роста оказались Кемерово (+151%, 47,6 тонны), Екатеринбург (+149%, 183,7 тонны) и Пермь (+144%, 89,5 тонны).

Греческий йогурт с жирностью 2% стал в Казани популярнее на 39% – его здесь купили 288,5 тонны. По стране спрос на эту категорию увеличился на 32% – до 9251,2 тонны. Максимальный рост зафиксирован в Волгограде (+97%, 175,9 тонны), Воронеже (+86%, 158,2 тонны) и Самаре (+80%, 274 тонны).

Спрос на прессованный творог в столице Татарстана увеличился на 10% – до 96,8 тонны. По России он стал на 22% популярнее – приобретено 11 575,7 тонны творога. Среди городов с наиболее выраженным ростом – Калининград (+116%, 7,9 тонны), Челябинск (+61%, 49,5 тонны) и Уфа (+59%, 49,6 тонны).