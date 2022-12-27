Казанцы сразятся в снежных состязаниях в парке Урицкого

2 января в парке Урицкого определят сильнейшую команду в снежных состязаниях. Побороться за победу смогут команды из пяти человек, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Принять участие в снежной битве смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Чтобы присоединиться к событию, нужно собрать и зарегистрировать команду из пяти человек — трех нападающих и двух защитников.

Соревнования будут проводиться в несколько этапов: на поле выйдут по две команды, которые постараются победить, захватив флаг соперника, выбив с поля всех противников или набрав наибольшее количество очков.

«Приходите в удобной одежде и теплых перчатках, при возможности возьмите с собой шлем с защищающим лицо визором и наколенники. Победителей мы наградим кубками и сувенирами от Дирекции парков и скверов Казани», — говорится в телеграм-канале администрации.

Начало состязания запланировано на 11.00.