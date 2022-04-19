Казанцы сразятся в квесте «Чистая игра» на городском субботнике

Центральный республиканский субботник пройдет 23 апреля в казанском парке «Крылья Советов» по улице Копылова в формате квеста. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

Мероприятие будет организовано в рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканской акции «Эковесна 2022». Субботник состоится в формате квеста «Чистые игры».

«Участниками могут стать все желающие, объединившиеся в команды по четыре-пять человек и зарегистрировавшиеся на игру», — отмечают в ведомстве.

Для пришедших организуют экологический праздник «Будет чисто в Татарстане!», будет работать пункт приема вторичного сырья. Местом сбора добровольцев 23 апреля станет парковка ДК имени Ленина. Участники акции приглашаются к 9–10 часам утра.

В прошлом году общегородской субботник прошел 24 апреля в Ноксинском лесу, за торговым центром «Франт» в Казани. Его участниками стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и игроки хоккейной команды «Ак Барс».