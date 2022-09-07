Казанцы составили рейтинг любимых туристических мест

В рейтинге российских курортов лидируют Калининградская область и Дагестан. Жители Казани оценили инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест, а также отношение местных жителей к туристам. Опрос был проведен сервисом SuperJob.

«Выше всего казанцы оценили курорты Калининградской области, их суммарная оценка составила 16,4 балла из 20 возможных. Туристические места этого региона — Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса — заняли первое место в России по своей инфраструктуре и сервису, отношению местных жителей к туристам и по чистоте общественных мест. При этом средняя оценка за соотношение цен и качества услуг немного ниже», — отмечают аналитики сервиса.

Второе место рейтинга занимает Дагестан. Это туристическое направление опрошенные оценили на 16,2 балла из 20. Здесь рады гостям, наблюдается приятное соотношение цен и качества услуг. В тройку туристических регионов-лидеров вошло также Золотое кольцо России. Ставропольский край и Алтай попали в середину рейтинга. Камчатский край и Крым набрали по 14,8 балла. Последнее место среди туристических регионов занял Краснодарский край с 14,1 балла. Эти направления посещает наибольшее количество туристов — соответственно, запросы к ним выше, а критики больше.

Там, где много туристов, острее стоят вопросы с чистотой и экологией. К тому же туристы желают видеть от местных жителей больше проявлений гостеприимства. Отдых на Черноморском побережье в среднем обойдется дешевле, чем тур на Камчатку, но, по мнению отдыхающих, цены в Крыму и Краснодарском крае не соответствуют качеству сервиса.