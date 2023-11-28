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Руc Тат
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Происшествия 28 ноября 2023 15:23

Казанцы сообщают о хаски, который катается в автобусах в поисках хозяина

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Жители Казани сообщили о хаски, которого уже несколько дней замечают в разных автобусах. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Казанцы пишут, что животное сперва бродило по Колхозному рынку, после чего пес начал заходить в разные автобусы, курсирующие по городским маршрутам. В последний раз хаски видели в автобусе №91.

Фото: © Соцсети

Кондукторы хорошо относятся к дружелюбной собаке и позволяют ей находится в салонах транспортных средств. Голубоглазый пес выглядит ухоженным и, скорее всего, потерялся, отмечают в пабликах.

#потерялся #собака
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