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Казанцы сообщают о хаски, который катается в автобусах в поисках хозяина
Жители Казани сообщили о хаски, которого уже несколько дней замечают в разных автобусах. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.
Казанцы пишут, что животное сперва бродило по Колхозному рынку, после чего пес начал заходить в разные автобусы, курсирующие по городским маршрутам. В последний раз хаски видели в автобусе №91.
Кондукторы хорошо относятся к дружелюбной собаке и позволяют ей находится в салонах транспортных средств. Голубоглазый пес выглядит ухоженным и, скорее всего, потерялся, отмечают в пабликах.
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