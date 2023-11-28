Казанцы сообщают о хаски, который катается в автобусах в поисках хозяина

Жители Казани сообщили о хаски, которого уже несколько дней замечают в разных автобусах. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Казанцы пишут, что животное сперва бродило по Колхозному рынку, после чего пес начал заходить в разные автобусы, курсирующие по городским маршрутам. В последний раз хаски видели в автобусе №91.

Фото: © Соцсети

Кондукторы хорошо относятся к дружелюбной собаке и позволяют ей находится в салонах транспортных средств. Голубоглазый пес выглядит ухоженным и, скорее всего, потерялся, отмечают в пабликах.